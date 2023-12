Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a bombardat sambata sudul Libanului in a doua zi de violente dupa esecul prelungirii armistitiului cu Hamas, Hezbollah anuntand ca unul dintre luptatorii a fost ucis, transmite Reuters. Un purtator de cuvant al UNIFIL, Forta interimara a ONU in Liban, a declarat pentru Reuters ca lovituri trase…

- Benny Gantz, liderul opoziției israeliene și ministru in cadrul guvernului de cand a inceput razboiul cu Hamas, a lansat miercuri seara un avertisment catre gruparea șiita libaneza Hezbollah, care este implicata inca din 7 octombrie in schimburi repetate de focuri cu Israelul, relateaza Sky News.El…

- Armata israeliana a anuntat marti ca a lansat lovituri aeriene in Liban, vizand miscarea siita Hezbollah, un aliat al Hamas, relateaza AFP."Avioane de lupta au atacat recent infrastructuri ale organizatiei teroriste Hezbollah de pe teritoriul Libanului", a indicat armata pe X (fosta platforma Twitter).…

- Trupele israeliene au lovit poziții ocupate in sudul Libanului de mișcarea șiita Hezbollah, un aliat al Hamas, care a anunțat ca se implica in conflict pentru cauza palestinienilor din Gaza.Hezbollah a sustinut ca deja patru din luptatorii sai au fost ucisi in ciocnirile cu Israelul. Israel…

- Egiptul și Israelul vor permite intrarea ajutoarelor umanitare in sudul Fașiei Gaza. Decizia a fost luata in urma vizitei presedintelui american, Joe Biden, in Israel. Biden a subliniat ca aceste ajutoare nu sunt pentru teroriștii Hamas.

- Hezbollah, mișcarea pro-iraniana, a declarat luni ca a bombardat doua cazarmi israeliene ca raspuns la moartea a trei dintre membrii sai in urma bombardamentelor israeliene asupra unei zone de frontiera din sudul Libanului, pe fondul temerilor de escaladare a violentelor, transmite AFP, conform agerpres.ro.…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta peste 500 de ținte…

- Artileria israeliana a lovit duminica sudul Libanului, ca raspuns la un atac armat provenit din aceasta zona, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, citat de France Presse si Reuters. Hezbollah recunoaște ca a tras asupra Israelului și anunța ca e solidar cu „rezistența palestiniana victorioasa”,…