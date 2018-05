Israelul a autorizat folosirea muniției reale în Fâșia Gaza Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").



- Curtea Suprema a Israelului a validat utilizarea gloantelor reale impotriva palestinienilor care manifesteaza de-a lungul granitei in Fasia Gaza. In hotararea de 41 de pagini publicata de...

- Curtea Suprema a Israelului a validat joi utilizarea gloantelor reale impotriva palestinienilor care manifesteaza de-a lungul granitei in Fasia Gaza, relateaza AFP. In hotararea de 41 de pagini publicata joi seara de Ministerul Justitiei, Curtea a respins toate recursurile ONG-urilor israeliene si palestiniene…

- Reprezentanta diplomatiei europene, Federica Mogherini, a cerut sambata o "ancheta independenta" asupra folosirii munitiei reale de catre armata israeliana in Fasia Gaza in cursul altercatiilor care au facut 16 morti si sute de raniti, relateaza AFP. "Folosirea munitiei reale trebuie sa…

