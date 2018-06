Stiri pe aceeasi tema

- Aceste atacuri au vizat doua situri militare ale Hamas si o unitate unde se fabricau arme, conform aceluiasi comunicat, care nu precizeaza daca aceste raiduri au facut victime umane.Dupa pietre, zmeiele si baloanele incendiare au devenit simbolurile miscarii palestiniene de protest lansata…

- Aviatia israeliana a efectuat luni noua atacuri impotriva unor "obiective militare" ale Hamas in nordul Fasiei Gaza, ca riposta la trimiterea unor zmeie incendiare pe teritoriul israelian, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, citat de AFP. Aceste atacuri au vizat doua situri…

- Fortele aeriene israeliene au atacat 15 obiective ale miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, dupa ce sistemul antiaerian israelian Iron Dome a interceptat proiectile lansate de militanti din regiunea palestiniana, informeaza site-ul postului Haaretz.

- Fortele israeliene au efectuat zeci de raiduri aeriene in Fasia Gaza, in cursul noptii de marti spre miercuri, dupa un atac masiv cu rachete si mortiere lansat din regiunea palestiniana, revendicat de miscarile militante Hamas si Jihadul Islamic, informeaza site-ul postului CNN.

- Aviatia militara israeliana a efectuat raiduri aeriene in Fasia Gaza, scrie realitatea.net.Aviatia militara israeliana a efectuat raiduri aeriene in Fasia Gaza, dar sustine ca nu este implicata in explozia care s-a soldat cu moartea a sase membri ai miscarii islamiste Hamas,

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sambata dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat ... The post SUA si aliatii au ATACAT Siria. Ordinul de bombardament dat de Donald Trump si puterile occidentale/ RACHETELE aliatilor au…

- Iranul, inamic declarat al Israelului, a condamnat sambata "masacrul salbatic" asupra palestinienilor, la o zi dupa moartea in Fasia Gaza a 16 manifestanti, ucisi de fortele de ordine israeliene, relateaza AFP. Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Bahram Ghassemi, a…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…