Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia israeliana a anuntat ca a efectuat un raid vineri seara asupra principalului port al Fasiei Gaza, responsabili palestinieni vorbind despre un atac cu drone care au avariat doua vase fara sa se inregistreze victime, relateaza AFP. Ar putea fi primele lovituri desfasurate de aparate…

- Ministerul palestinian de Externe a denuntat marti uciderea de catre fortele israeliene a unor protestatari palestinieni nevinovati in zona de granita dintre Israel si Fasia Gaza, spunand ca este vorba de ''un masacru'', relateaza agentia Xinhua. Confruntari violente au izbucnit vineri intre protestatari…

- Omar Samour, un fermier palestinian in varsta de 27 de ani, a fost ucis in orasul Khan Younis, au anuntat autoritatile locale. Localnicii sustin ca acesta culegea patrunjel pentru a-l vinde, in momentul in care un proiectil de tanc a aterizat pe camp. Hamas, gruparea militanta care domina…

- Un fermier palestinian a fost ucis si o alta persoana a fost ranita in urma unui bombardament de artilerie al israelienilor, conform oficialilor palestinieni si rezidentilor, informeaza BBC. Bombardamentul a avut loc vineri dimineata, in apropierea orasului Khan Yunis, in sudul Fasiei Gaza, conform…

- Armata israeliana a indicat ca a atacat miercuri pozitii ale miscarii Hamas in Fasia Gaza, drept represalii la un foc aprins de-a lungul barierei care inchide teritoriul palestinian, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Doi indivizi au aprins un foc pe o movila aproape de bariera, la nivelul…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…

- Avioane israeliene au atacat luni dimineata obiective ale miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, dupa un tir de racheta palestinian asupra zonei de sud a Israelului, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta…

- Autoritatile israeliene au inceput sa trimita notificari solicitantilor de azil africani, in cadrul planului guvernamental care vizeaza expulzarea a circa 38.000 de oameni, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne israelian, citat de dpa. Sunt vizati barbatii fara copii,…