Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat marti ca a lovit o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, ca represalii dupa ce un numar de palestinieni s-au infiltrat peste granita si au dat foc unui post militar, informeaza AFP si dpa. Un numar de palestinieni - prezentati ca ''teroristi''…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a raspuns acuzatiilor presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, sustinand ca acesta, fiind un sustinator al Hamas, "stie totul despre terorism si masacre”, scrie The Times of Israel.Presedintele turc acuzase anterior Israelul ca a provocat un "genocid”…

- Fortele armate israeliene au bombardat marti mai multe obiective din nordul Fasiei Gaza ale miscarii palestiniene Hamas, potrivit Agerpres.Avioanele israeliene au lovit 11 tinte ale Hamas din nordul enclavei palestiniene, in timp ce tancurile au tintit doua pozitii ale miscarii palestiniene,…

- Aviatia israeliana a anuntat ca a efectuat un raid, vineri, seara asupra principalului port al Fasiei Gaza, responsabili palestinieni vorbind despre un atac cu drone care au avariat doua vase fara sa se inregistreze victime. Ar putea fi primele lovituri desfasurate de aparate israeliene asupra…

- Ar putea fi vorba despre primul atac efectuat de aeronave israeliene asupra acestui teritoriu dupa razboiul din 2014, intre Israel si forte paramilitare palestiniene. Dronele au ”vizat doua nave in portul Gaza”, a anuntat intr-un comunicat Ministerul de Interne din Fasia Gaza, detinut de Hamas.…

- Armata israeliana a atacat o instalatie a artileriei siriene dupa ce un obuz a cazut in zona Platoului Golan cucerita de la Siria in urma cu peste 50 de ani, relateaza agentia DPA. ''Fortele de aparare israeliene (IDF) au vizat o piesa de artilerie in zona dinspre care a provenit obuzul, in nordul…

- Omar Samour, un fermier palestinian in varsta de 27 de ani, a fost ucis in orasul Khan Younis, au anuntat autoritatile locale. Localnicii sustin ca acesta culegea patrunjel pentru a-l vinde, in momentul in care un proiectil de tanc a aterizat pe camp. Hamas, gruparea militanta care domina…

- Armata israeliana a indicat ca a atacat miercuri pozitii ale miscarii Hamas in Fasia Gaza, drept represalii la un foc aprins de-a lungul barierei care inchide teritoriul palestinian, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Doi indivizi au aprins un foc pe o movila aproape de bariera, la nivelul…