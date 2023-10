Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a lovit in noaptea de joi spre vineri circa 100 de pozitii ale gruparii islamiste Hamas din Fasia Gaza si l-a ucis pe Muhammad Abu 'Odeh, un membru al fortelor navale ale gruparii despre care se spune ca a participat la agresiunea brutala de pe teritoriul israelian din 7 octombrie.

- Armata israeliana a anuntat sambata seara ca pregateste un ''atac coordonat si integrat din aer, pe mare si terestru'' impotriva pozitiilor teroristilor Hamas din Fasia Gaza, transmite DPA.

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, scrie Agerpres. Un bilant anterior anunta 1.100 de morti. In total, 447 de copii si 248 de femei au fost ucise in atacuri aeriene israeliene in Fasia…

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…

- Razboi Israel – Hamas. Israelul se pregateste pentru ofensiva terestra dupa sase zile de teroare in tara. Armata a atacat joi aeroporturile siriene din Damasc și Alep si a lansat noi raiduri aeriene in Gaza. Spune ca a ucis inca un important lider Hamas. Totodata a lovit zeci de ascunzatori si tuneluri…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…