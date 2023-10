Israelul a anunțat că a lansat primele atacuri terestre în Gaza 40 de palestinieni ar fi murit și alți aproape 150 au fost raniți in urma unor bombardamente israeliene asupra unui cartier rezidențial din orașul Gaza. Loviturile au venit dupa ce zeci de mii de civili au pornit in exod catre sudul regiunii, inainte ca trupele israeliene sa declanșeze acțiunile terestre. Citește și: SUA avertizeaza Israelul: […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Aripa militanta a Hamas, gruparea Izz al-Din al-Qassam, afirma ca 13 ostatici, inclusiv straini, au fost uciși in bombardamentele israeliene din Fișia Gaza. "Ca urmare a bombardamentelor masive israeliene in decurs de 24 de ore, șase ostatici au fost uciși in provincia de nord, șapte in provincia Gaza…

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca a discutat cu Israelul despre „nevoile umanitare" ale Fasiei Gaza, bombardata de armata israeliana, aparand in acelasi timp dreptul de a raspunde la atacul mortal al Hamas, informeaza France Presse. „Am discutat despre modalitati de a raspunde…

Razboi in Israel. Ziua 6. Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns in Israel, pentru a-și arata solidaritatea cu poporul israelian și pentru a preveni extinderea razboiului in Orientul Mijlociu. In timp ce Israelul continua sa loveasca ținte in

Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a denuntat „metodele rusinoase" ale armatei israeliene in atacurile din Fisia Gaza, dupa ce militarii au lansat miercuri noi raiduri in enclava palestiniana, ca represalii fata de atacul singeros lansat in weekend de miscarea islamista palestiniana Hamas, scrie…

Israelul are o armata puternica, mare și bine dotata, dar Hamas s-a adaptat in ultimii ani pentru a specula cat mai bine mediul și geografia urbana din Gaza. O confruntare ar fi sangeroasa și cu posibile implicații serioase regionale, scriu The Guardian, Financial Times și agenția de analize strategice…

