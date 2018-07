Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul israelian a adoptat joi un proiect de lege care defineste Israelul drept ''statul-natiune al poporului evreu'', document in care un controversat articol ce prevede rezervarea de noi localitati pentru evrei a fost modificat, relateaza AFP. Textul documentului,…

- Parlamentul din Israel a adoptat luni noapte o lege care permite Ministerului Educatiei sa le interzica reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale care ''actioneaza pentru a face rau soldatilor israelieni'' sa mai intre in scoli si sa vorbeasca cu elevii, relateaza agentiile dpa…

- Proiectul de lege a fost initiat de guvern, format din Partidul Poporului (OeVP, dreapta) si Partidul Libertatii (FPOe, extremist de dreapta), care l-a justificat prin necesitatea de a creste competitivitatea firmelor.

- Kanye West a platit 85.000 de dolari pentru a folosi pe albumul „Daytona” al lui Pusha T o fotografie facuta in baia lui Whitney Houston, scrie The Guardian. Controversata fotografie a fost realizata in ianuarie 2006, de Tina Brown, pe atunci cumnata lui Whitney Houston. Ea a oferit presei fotografii…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a fost chemat, marti, la Cotroceni, sa dea explicatii in controversa legata de faptul ca Romania a blocat initiativa UE privind Israelul, scrie Ziare.com . Cu toate acestea, presedintele PSD a declarat ca Teodor...

- Banca Centrala din Argentina a marit dobanda de referinta de doua ori in doar 24 de ore, la sfarsitul saptamanii trecute, intr-o incercare disperata de a salva pesoul. In aprilie, banca centrala a crescut costurile de imprumut de la 27,25% la 30,25%. Vineri, in doar 24 de ore, dobanda a…

- Premierul Viorica Dancila va efectua, miercuri si joi, o vizita in Israel. Asta, in contextul in care, saptamana trecuta, Guvernul a adoptat un memorandum pentru mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. ”Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru…

- Premierul Viorica Dancila va efectua, miercuri și joi, o vizita-fulger in Israel, dupa ce saptamana trecuta, guvernul a adoptat un memorandum pentru mutarea ambasadei Romanei de la Tel Aviv la Ierusalim. Unele surse citate de Mediafax arata ca Viorica Dancila va efectua o vizita de doua zile in Israel,…