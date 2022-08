Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a acceptat un armistitiu propus de Egipt in Fasia Gaza, pe fondul noii escaladari armate cu gruparea Jihadul Islamic, au indicat duminica surse de securitate egiptene citate de Reuters si AFP.

Guvernul israelian a confirmat, duminica, initierea de contacte, prin intermediari, in sensul unui armistitiu cu organizatia fundamentalista Jihadul Islamic, in timp ce bilantul bombardamentelor efectuate in teritoriul palestinian Fasia Gaza a ajuns la 31

- Palestinienii au tras duminica cu rachete spre Ierusalim, relateaza Reuters. Sirenele de alarma au rasunat in zona Ierusalimului, pentru prima oara de la inceputul escaladarii armate in curs cu gruparea Jihadul Islamic in Fasia Gaza, a anuntat armata israeliana. Reporteri ai AFP la Ierusalim au declarat…

- Armata israeliana a anunțat ca i-a neutralizat pe liderii 'militari' ai gruparii Jihadul Islamic din Fasia Gaza in timpul operatiunilor care, potrivit autoritatilor enclavei palestiniene, au facut peste 20 de morti, inclusiv copii, informeaza duminica AFP, citata de Agerpres.

Armata israeliana a lansat, vineri, atacuri asupra unor pozitii islamiste din teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul riscurilor teroriste generate de grupuri fundamentaliste, in special de organizatia Jihadul Islamic.

- Soldații israelieni au ucis un palestinian inarmat intr-o ciocnire din Cisiordania dintr-o serie de mai multe incidente violente petrecute in regiune. Miercuri (29 iunie), sute de persoane au marșaluit intr-o procesiune funerara pentru un militant palestinian ucis de forțele israeliene in orașul Jenin…