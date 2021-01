Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința de la laboratorul din Wuhan recunosc ca au fost mușcați de lilieci infectați cu Covid in timp ce colectau probe dintr-o peștera. Acest lucru va ingreuna ancheta OMS cu privire la originea noului coronavirus,relateaza Daily Mail, conform ProTv. Vezi și: SONDAJ CURS - Optiunile…

- „Situaţia epidemiologică prin Covid-19 in Chişinău este alarmanta”. Despre aceasta a anunțat in aceasta dimineața primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, transmite știri.md ”Peste 59 mii cazuri de coronavirus din totalul de 141.355, sint inregistrate in Chişinău. In creştere sint şi cazurile…

- In Israel, cetatenii romani au la dispozitie patru sectii de vot Foto: Captura Google Maps În Israel, astazi si mâine, cetatenii români au la dispozitie patru sectii de vot la Haifa, Tel Aviv, Ierusalim si, în plus, fata de alegerile precedente, la Beer Seva pentru locuitorii…

- 700 de copii au fost internați de la inceputul pandemiei in compartimentul destinat suspecților de coronavirus de la Spitalul "Sf. Maria" din Iași. Cei mai mulți dintre ei au forme ușoare și medii. Acum sunt internați in secția ATI 6 copii infectați cu noul coronavirus.

- Stare de alerta prelungita cu inca 30 de zile in Romania de maine De mâine, starea de alerta în România se prelungește cu înca 30 de zile de mâine. Presedintele Klaus Iohannis a facut apel astazi la populatie sa respecte noile restrictii impuse de autoritati pentru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat, vineri, la Iasi, ca in urmatoarea perioada se asteapta la o crestere a numarului de infectari cu noul coronavirus si, ulterior, in aproximativ doua-trei saptamani, la scaderea acestuia. "Evolutia pe care o vedem de la inceputul lunii septembrie este o evolutie…

- 180 de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc s-au infectat cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei. Mai mult de o treime dintre ei, 66, s-au imbolnavit in ultimele doua saptamani, scrie Agerpres. Personalul medical este epuizat și resemnat la ideea ca se vor imbolnavi cu toții,…

- Un numar de 146 de pacienti infectati cu noul coronavirus sunt internati, in prezent, la spitalul suport COVID-19 de la Odorheiu Secuiesc, majoritatea avand forme grave si severe.Managerul Spitalului municipal din Odorheiu Secuiesc, Lukacs Antal, a declarat, pentru AGERPRES, ca din cei 146…