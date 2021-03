Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 au fost administrate in cel putin 107 de tari si teritorii, potrivit unui bilant realizat de AFP. Aproximativ 45 la suta din injectii au fost efectuate in tarile bogate din G7, ai caror membri si-au luat angajamentul in favoarea unei impartiri…

- State precum Spania, Italia, iau tot mai mult in considerare utilizarea pasaportului Covid. Mai mult, Suedia si Danemarca au anuntat deja certificate electronice care sa le permita oamenilor sa calatoreasca in strainatate si sa ia masa in restaurante. Belgia, Germania, Franta, se opun deocamdata unui…

- Israelul isi va relaxa masurile de restrictii sociale in cadrul iesirii din cea de-a treia perioada de carantina de la inceputul pandemiei de COVID-19 pe fondul intensei campanii de vaccinare, a anuntat luni biroul premierului, citat de France Presse.

- Seful diplomatiei Qatarului, a carui tara a facut cunoscuta recent intentia sa de a face bunele oficii intre Teheran si Washington cu privire la problema nucleara iraniana, s-a intalnit luni cu omologul sau iranian la Teheran, potrivit unui corespondent al agentiei France Presse, potrivit Agerpres.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri ca va numi un ministru musulman arabo-israelian, o premiera, daca partidul sau va câștiga la alegerile parlamentare din 23 martie, potrivit AFP."Sunt mândru ca Nail Zoabi, un educator de valoare care și-a dedicat ani de zile…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell "a condamnat cu fermitate" vineri decizia Rusiei de a expulza trei diplomati europeni, in contextul in care el se afla in vizita la Moscova, si a cerut ca aceasta decizie sa fie "reevaluata", a anuntat purtatorul sau de cuvant, relateaza AFP. "Josep…

- Israelul a anuntat luni ca va interzice intrarea strainilor din toate tarile in incercarea de a preveni raspandirea unei noi tulpini de coronavirus considerata a fi deosebit de contagioasa, scrie Agerpres .

- Curtea Constituționala din Austria considera ca legislația naționala incalca legea fundamentala prin transformarea sinuciderii asistate intr-o fapta penala și cere guvernului sa ridice interdicția pana la sfarșitul anului viitor, scrie France Presse. „Decizia de a se sinucide in deplina constiinta trebuie…