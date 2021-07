Israel/palestinieni: Circa 150 de răniţi palestinieni în confruntări cu soldaţi israelieni (serviciile de intervenţie) Confruntari violente au opus vineri palestinieni care manifestau impotriva colonizarii israeliene si soldati israelieni in Cisiordania, ciocnirile soldandu-se cu circa 150 de raniti in randurile palestinienilor, cei mai multi dintre ei fiind afectati de gaze lacrimogene, au indicat echipe de interventie in cazuri de urgenta, citate de AFP. Sute de palestinieni s-au adunat in cursul dupa-amiezii in localitatea Beita, zona fierbinte in ultimele luni, pentru a protesta impotriva coloniei neautorizate Eviatar, situata in apropiere. "In cursul ultimelor ore, proteste au fost declansate in apropierea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

