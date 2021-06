Israelienii de la Teva vor investi 42 de milioane de dolari într-o nouă fabrică de medicamente în Bulgaria Noua fabrica va completa instalatia de productie existenta a Teva din Dupnita, in sud-vestul Bulgariei, crescand semnificativ capacitatea de productie cu peste 800 de milioane de tablete / capsule pe an si creand aproximativ 70 de noi locuri de munca, a anuntat compania intr-un comunicat. Productia la noua fabrica este de asteptat sa inceapa la sfarsitul anului 2023 dupa ce instalatia primeste aprobarea de la organismele de reglementare. Noua fabrica de productie din Dupnita face parte din programul de investitii planificat de Teva pentru piata europeana in urmatorii cinci ani, care include, de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

