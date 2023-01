Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta a incheiat un acord cadru de prestare a serviciilor de tiparire a unor tiparituri necesare pentru diverse campanii, adresate cetatenilor pe parcursul anilor 2023 2024 Acordul cadru in valoare de 1.620.113,40 lei a fost…

- Compania tura Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ș. a castigat un contract de aproximativ 43,8 milioane de lei (circa 9 milioane de euro) cu primaria Deva pentru livrarea a 26 de autovehicule electrice destinate transportului public urban de calatori, arata zf.ro. Compania tura Karsan Otomotiv Sanayi…

- Magnum, detectiv particular (Magnum P.I. 2020) vine cu un nou sezon la DIVA, din 2 ianuarie, de luni pana vineri, de la 20:00. Manager al unei vile luxoase pazita de doi dobermani, Thomas Magnum (Jay Hernandez) continua sa investigheze cele mai spectaculoase cazuri din Hawaii. Fost detectiv particular…

- Poliția chineza poate crea aceste alarme folosindu-se de platforma software oferita de Hikvision, un important producator chinez de camere și supraveghere, a aflat The Guardian . Activitațile care dau alarma includ „adunari de oameni care perturba liniștea in locuri publice”, „adunari ilegale, procesiuni,…

- ”Aerostar anunta realizarea in anul 2022 a unei investitii, in valoare de trei milioane de euro, din surse proprii, constand in securizarea energiei prin implementarea unui parc fotovoltaic. Avand responsabilitate fata de angajati si fata de comunitate de a construi un viitor sustenabil, Aerostar investeste…

- Compania americana SpaceX, detinuta de miliardarul Elon Musk, a lansat joi pe orbita Pamintului un grup de 40 de sateliti ai retelei britanice de comunicatii OneWeb. Racheta Falcon 9 a fost lansata cu succes de la o baza administrata de NASA in statul american Florida, Centrul Spatial Kennedy. Prima…

- Gary McKinnon, poreclit Solo, este considerat unul dintre cei mai periculoși hackeri, dupa ce a fost acuzat ca a spart 97 de computere, atat militare, cat și de la NASA, intre 2001 și 2002. Dar ce a vazut Solo? In timpul unui interviu pentru BBC, el a susținut ca a putut accesa rețelele militare datorita…

- Saab a anuntat vineri ca a inregistrat o crestere de 13,6% a profitului trimestrial. Invazia Rusiei in Ucraina a amplificat tensiunile dintre Moscova si Occident la cote nemaivazute de la apogeul Razboiului Rece, tarile din Europa incercand sa mareasca cheltuielile pentru aparare si sa obtina contracte…