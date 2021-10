Stiri pe aceeasi tema

- In Israel cei care nu fac doza booster pot pierde certificatul verde. De altfel, noile reguli se aplica și celor vindecați de COVID pentru a face rapelul și pentru a fi eligibili pentru green pass. Potrivit unui nou set de reguli, israelienii care refuza doza a treia de vaccin iși pierd green pass-ul,…

- Israelienii care nu fac doza booster pot pierde certificatul verde. Noile reguli ii obliga inclusiv pe cei vindecați de COVID sa faca rapelul pentru a fi eligibili pentru green pass. Potrivit unui nou set de reguli, israelienii care refuza doza a treia de vaccin iși pierd green pass-ul, potrivit yidinfo.net.…

- Israelienii care nu fac doza booster pot pierde certificatul verde. Noile reguli ii obliga inclusiv pe cei vindecați de COVID sa faca rapelul pentru a fi eligibili pentru green pass. Potrivit unui nou set de reguli, israelienii care refuza doza a treia de vaccin iși pierd green pass-ul, potrivit…

- Certificatul verde a devenit obligatoriu in Romania, incepand cu data de 20 septembrie. Romanii din localitațile care au depașit rata de infectare de trei la mie trebuie sa prezinte documentul in mai multe contexte. In urma cu scurt timp, autoritațile a facut un anunț de ultima ora prin care inștiințeaza…

- Certificatul verde ramane valabil și pentru cei care nu fac doza a treia de vaccin, anunța secretarul de stat in ministerul Sanatații, Andrei Baciu. The post Certificatul verde ramane valabil și in lipsa dozei a treia de vaccin anti-COVID appeared first on Renasterea banateana .

- Masura se va aplica din data de 3 octombrie și vizeaza toți profesorii din Israel care nu pot prezenta asa-numitul certificat verde digital si care nici nu vor sa fie testati pentru COVID-19, a informat Agerpres , care citeaza DPA. Totodata, cadrelor didactice nu li se va permite sa tina cursuri online…

- Romanii cu imunitatea foarte slabita vor beneficia primii de a treia doza de vaccin anti-COVID. Autoritatile se asteapta ca autorizarea de la Agentia Europeana a Medicamentului sa vina pana pe 4-5 octombrie.

- Israelienii care sufera de disfunctii ale sistemului imunitar vor fi eligibili de acum inainte pentru a primi o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat duminica ministrul sanatatii, Nitzan Horowitz, transmite dpa.