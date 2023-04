Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de protestatari s-au adunatla Tel Aviv și in alte orașe din Israel pentru a-și exprima opoziția fața de guvernul de extrema dreapta al premierului Benjamin Netanyahu și fața de intenția acestuia de a revizui sistemul judiciar al țarii.

- Nou protest impotriva reformei justitiei: Zeci de mii de israelieni au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv.Zeci de mii de israelieni au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv sambata seara pentru a protesta fata de reforma justitiei dorite de guvernul lui Benjamin Netanyahu, pe care manifestantii…

- Mii de israelieni au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv sambata seara pentru a protesta impotriva reformei justitiei dorite de guvernul premierului Benjamin Netanyahu, pe care manifestantii o considera un atac la adresa democratiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Sa salvam democratia", se…

- Mii de israelieni s-au adunat sambata la Tel Aviv, pentru a 13-a saptamana consecutiva, pentru a protesta fata de reforma sistemului judiciar, in pofida "pauzei" in procesul legislativ decise de premierul Benjamin Netanyahu, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Fluturand drapeluri israeliene, manifestantii…

- In Israel, manifestații impotriva reformei judiciare vor avea loc din nou in seara zilei de astazi, au declarat organizatorii, in pofida anunțului facut de prim-ministrul Benjamin Netanyahu de a ingheța pana in vara reforma, in favoarea dialogului intre partide, anunța Rador.Protestatarii anti-reforme…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Galant, a cerut, sambata seara, o pauza de o luna in procesul de reforma judiciara al guvernului, in contextul in care zeci de mii de israelieni continua sa manifeste la Tel Aviv impotriva acestui proiect controversat, informeaza AFP, citat de news.ro.In fiecare…

- Un set controversat de proiecte de lege care ar slabi independenta sistemului judiciar israelian a trecut de prima lectura in Knesset, parlamentul israelian, la primele ore ale diminetii de marti dimineata, transmite CNN. Ambele proiecte de lege au trecut cu 63 la 47. Guvernul de coalitie al prim-ministrului…

- Zeci de mii de israelieni au manifestat, sambata, la Tel Aviv si in alte orase din tara, pentru a sasea saptamana consecutiv, impotriva reformei judiciare conduse de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. „Democratie”, „Rusine, rusine!”, „Nu ne vom da batuti”, multimea au fluturat steaguri…