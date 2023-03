Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Tel Aviv și de la Institutul Israelian de Cercetari Biologice a dezvoltat un vaccin pe baza de ARN mesager (ARNm) care s-a dovedit 100% eficient impotriva unui tip de bacterie letala pentru oameni.

- Celebrul istoric militar israelian, profesor de istorie la Universitatea Ebraica din Ierusalim, Yuval Noah Harari, in articolul sau "Momentul unei epifanii teribile" a analizat situația din Israel și a prezis un posibil scenariu. Harari a lasat sa se ințeleaga ca ar putea parasi Israelul daca autoritațile…

- Mai multe zeci de mii de persoane protesteaza luni dupa-amiaza in apropierea parlamentului israelian de la Ierusalim impotriva unui proiect de reforma pe care il considera periculos pentru democratie, inainte de un vot asupra unei parti a acestei legi asteptat in cursul serii,

- Mii de persoane au manifestat sambata la Tel Aviv, pentru a cincea saptamana consecutiv, impotriva controversatelor reforme ale justiției avute in vedere de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

- Manifestații au avut loc in 20 de orașe din Israel, iar protestatarii au denunțat inclusiv propunerea de extindere a așezarilor in Cisiordania, relateaza The Guardian. Mii de israelieni s-au adunat la Tel Aviv pentru a cincea saptamana consecutiv pentru a demonstra impotriva reformelor controversate…

- Sambata, in Israel au avut loc noi manifestații la Tel Aviv, Ierusalim și alte orașe ale țarii impotriva reformarii puterii judiciare, promovata intens de guvernul condus de Benyamin Netanyahu. ”Sa protejam minoritațile!… Noi nu suntem in Polonia și cu atat mai puțin in Ungaria!”, au scandat manifestanții…

- Toate cele opt principale sindicate franceze, carora li s-au alaturat și partidele de stanga, au lansat joi, 19 ianuarie, apelul la o greva generala și la ample proteste cu participarea a sute de mii de francezi fața de proiectul de reforma a pensiilor propus de președintele Emmanuel Macron și de dna…

- Amplele proteste prevazute sa aiba loc joi in Franta impotriva proiectului de reforma a pensiilor trebuie sa ramana pasnice, a atentionat luni liderul celui mai mare sindicat, CFDGT, in perspectiva grevelor si manifestatiilor programate si care ar putea perturba activitatile