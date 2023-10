Doi turisti israelieni si un egiptean au fost ucisi duminica de un politist la Alexandria, pe coasta de nord a Egiptului, potrivit unei media apropiate aparatului de securitate, in plin razboi intre Israel si miscarea palestiniana Hamas, informeaza France Presse. „Un politist la Alexandria a tras orbeste cu arma personala asupra unui grup de turisti […] The post Israelieni, uciși in Egipt. Un polițist a deschis focul asupra unui autocar cu turiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .