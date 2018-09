Stiri pe aceeasi tema

- Un israelian a fost injughiat mortal de un adolescent palestinian in apropierea unui mall din regiunea centrala a Cisiordaniei, au anunțat autoritațile, care au precizat ca agresorul a fost arestat dupa ce a fost impușcat de un alt civil, informeaza cotidianul The Times of Israel, citat de Mediafax.

- Autorul atacului l-a injunghiat pe israelian la intrarea intr-un centru comercial situat la intersectia din Goush Etzion, in Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat de Israel de 50 de ani. Un alt civil israelian care se afla la fata locului l-a "neutralizat pe terorist", a raportat armata, fara…

- Guvernul Israelului a autorizat miercuri un plan care prevede construirea a peste 1.000 de locuinte in colonii evreiesti din Cisiordania, anunta organizatia anticolonizare Pace Acum, citata de site-ul cotidianului Le Figaro.Conform planului aprobat, dintre cele peste 1.000 de locuinte, 370…

- Tanara palestiniana Ahed Tamimi, eliberata duminica dintr-un penitenciar din Israel unde fusese inchisa pentru lovirea unui soldat israelian, a declarat marti ca nu regreta faptele comise si ca ar reactiona la fel, in pofida faptului ca acest lucru a costat-o opt luni in inchisoare, transmite dpa,…

- Fosta SC Epsilon Residence SRL, actuala Maritimo Residence SRL, a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta aviz de mediu pentru un ansamblu rezidential pe care il va ridica in municipiul Constanta. Vorbim despre cinci corpuri: un imobil S P 18E, trei imobile D P 11 E, un imobil P…

- Ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, a cerut, joi, inchiderea ambasadei Israelului din Irlanda ca reactie la votul Senatului de la Dublin in sensul boicotarii produselor fabricate in colonii evreiesti din Cisiordania.

- O angajata a Sectiei II Politie Iasi este cercetata penal dupa ce a fost prinsa la furat. In timpul incidentului, tanara era detasata la Serviciul Cabinet din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Iasi.

- Un centru comercial din vestul Germaniei a fost evacuat joi din cauza depistarii unui colet suspect, care s-a dovedit a fi inofensiv, informeaza publicatiile Der Westen si Westdeutsche Allgemeine Zeitung.