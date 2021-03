Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Likud, condus de premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare anticipate desfasurate in Israel, dar are nevoie de o alianta pentru a forma guvernul guvernului, conform sondajelor de opinie, relateaza Mediafax.

- Insa, Netanyahu nu are nicio garantie insa ca isi va asigura majoritatea de mandate pentru a forma viitorul guvern, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, scriu agentiile internationale de presa, scrie Agerpres. Potrivit acestor sondaje realizate de canale de televiziune israeliene, formatiunea…

- Partidul Likud al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare israeliene de marți, dar fara nicio garanție ca obține o majoritate de locuri pentru a forma urmatorul guvern, potrivit exit-pollurilor, relateaza AFP.Potrivit acestor exit-polluri…

- Partidul Likud (dreapta), condus de premierul israelian in exercitiu, Benjamin Netanyahu, se va clasa pe primul loc in scrutinul parlamentar programat pe 23 martie, dar nu este clar cum va fi formata majoritatea in Knesset. Conform unui sondaj de opinie comandat de postul israelian 103FM Radio,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Iranul, luni, pentru explozia produsa saptamana trecuta la bordul unei nave israeliene in Golful Oman, dar a evitat sa se pronunte asupra unei eventuale riposte din partea tarii sale, transmit Reuters si AFP, potrivit AGERPRES. Explozia a avut…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Iranul, luni, pentru explozia produsa saptamana trecuta la bordul unei nave israeliene in Golful Oman, dar a evitat sa se pronunte asupra unei eventuale riposte din partea tarii sale, transmit Reuters si AFP. Explozia a avut loc joi pe nava…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a pledat nevinovat luni in fața judecatorilor, in dosarul in care este acuzat de coruptie. In paralel, zeci de persoane au protestat in fata instantei impotriva lui Netanyahu, cerandu-i demisia, relateaza agențiile internaționale de presa, citate de Agerpres .…

- Premierul în exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, a ordonat, luni, construirea a sute de locuinte în colonii din Cisiordania, profitând de contextul favorabil al ultimelor zile ale Adminstratiei Donald Trump, potrivit Mediafax. Planul prevede construirea a aproximativ 800…