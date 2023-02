Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de israelieni au manifestat, sambata, la Tel Aviv si in alte orase din tara, pentru a sasea saptamana consecutiv, impotriva reformei judiciare conduse de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. „Democratie”, „Rusine, rusine!”, „Nu ne vom da batuti”, multimea au fluturat steaguri israeliene…

- Sambata, in Israel au avut loc noi manifestații la Tel Aviv, Ierusalim și alte orașe ale țarii impotriva reformarii puterii judiciare, promovata intens de guvernul condus de Benyamin Netanyahu. ”Sa protejam minoritațile!… Noi nu suntem in Polonia și cu atat mai puțin in Ungaria!”, au scandat manifestanții…

- ”Rezistenta!”, ”Suntem aici, chiar daca Macron nu o vrea”, au lansat manifestantii. Cortegiul, condus de tineri, dar adunand toate generatiile, a marsaluit intre pietele Bastiliei si Natiunii, fara incidente notabile, relateaza AFP.Proiectul de lege ce prevede in special cresterea varstei de pensionare…

- Aproximativ 3.000 de persoane au infruntat duminica (8 ianuarie) ploile abundente din centrul Londrei pentru a protesta impotriva guvernului iranian, insistand asupra cererilor pentru mai multa libertate, democrație și drepturi ale femeilor. Demonstrația a fost una dintre numeroasele proteste organizate…

- Persoane neidentificate au vandalizat un cimitir protestant din Ierusalim, deteriorand un numar de peste 30 de morminte, transmit DPA si AFP, citand relatari din media israeliana si responsabili ai comunitatii crestine locale.

- Ucrainenii stramutati in Romania vor fi protejati impotriva traficului de persoane cu ajutorul initiativei bilaterale “Protect, Support, Empower Human Trafficking Victims in Romania – PSEV”, initiativa care beneficiaza de un grant in valoare de 160.000 euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia…

- Mii de persoane s-au adunat joi la Istanbul in prezenta liderilor opozitiei turce, a doua zi dupa condamnarea primarului Ekrem Imamoglu, condamnare ce il priveaza de drepturile sale politice, informeaza AFP.

- Sute de medici si angajati ai spitalelor au protestat joi in fata Parlamentului grec din Atena impotriva unui proiect de lege controversat, care permite munca cu jumatate de norma in sectorul public de sanatate si permite medicilor privati sa lucreze in sectorul public.