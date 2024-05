Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian de externe, Israel Katz, a calificat luni drept o "decizie scandaloasa" cererea procurorului Curtii Penale Internationale (CPI) de emitere a unor mandate de arestare impotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu si ministrului apararii israelian, Yoav Gallant, pentru presupuse…

- Razboiul din Gaza este o batalie pentru ca Israelul sa existe in continuare, a afirmat luni premierul israelian Benjamin Netanyahu, in contextul in care tara sa marcheaza Ziua Memoriala, potrivit DPA.

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Premierul israelian a spus inițial ca țara se poate „descurca singura”, dar mai tarziu a declarat ca spera ca SUA și Israelul pot depași diferențele de opinie. Delegațiile israeliene și Hamas au parasit negocierile de la Cairo Netanyahu, premierul israelian, a vorbit…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat, la o intalnire cu rudele ostaticilor, ca Israelul va lansa o invazie a orașului Rafah din sudul Fașiei Gaza, indiferent de negocierile de armistițiu cu Hamas, informeaza BBC.La o intalnire cu rudele ostaticilor, Netanyahu a declarat ca va invada Rafah „cu sau…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost operat „cu succes” de hernie, potrivit unui comunicat al biroului sau dat publicitatii luni, relateaza AFP. Netanyahu este „in forma buna si incepe sa se refaca”, a precizat biroul sau la finalul acestei interventii chirugicale, duminica seara, urmarita…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a anuntat vineri pe secretarul de stat american ca Israelul intentioneaza sa lanseze o ofensiva la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, chiar daca SUA nu o vor sustine, informeaza AFP, informeaza Agerpres. "Am spus ca nu vom avea posibilitatea de a distruge Hamas…

- Cancelarul german Olaf Scholz a facut apel la Ierusalim, la incheierea unui "acord privind ostaticii si la o incetare a focului durabila" in Fisia Gaza, in timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a reiterat hotarirea de a "elimina" Hamas, relateaza AFP. Acest apel intervine in contextul in…

- Israelul va continua ofensiva sa impotriva Hamas, inclusiv in orasul Rafah din sudul Gaza, in ciuda presiunii internationale crescande pentru a se opri, a declarat premierul Benjamin Netanyahu, potrivit Reuters.