Ministrul israelian al Sanatații a declarat, miercuri, ca certificatul verde va fi scos treptat din restricțiile impuse in pandemie. Israel a vaccinat peste 80% din populație, a fost printre primele țari care a introdus restricții și certificatul verde obligatoriu și are, in ultimele saptamani, o explozie de cazuri Omicron. Conform AFP, ministrul Sanatații din Israel […]