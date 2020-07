Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului major al armatei israeliene Aviv Kochavi a intrat in autoizolare joi dupa ce a avut contact cu un pacient cu coronavirus, la o zi dupa ce ministrul apararii Benny Gantz a intrat si el in autoizolare, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Rafi Peretz, ministrul pentru afacerile Ierusalimului…

- Ministrul apararii american, Mark Esper, s-a intalnit vineri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in prima sa vizita efectuata in strainatate dupa cea din februarie, calatorie plasata sub semnul restrictiilor adoptate pe fondul epidemiei de COVID-19, relateaza AFP.Cei…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a declarat ca se va opune anexarii zonelor din Cisiordania in care locuiesc multi palestinieni, informeaza joi site-ul de stiri israelian N12, preluat de dpa. Potrivit informatiei, Gantz si-a exprimat convingerea, in timpul unei intalniri cu oficiali in…

- Ministrul german de externe Heiko Maas este așteptat astazi la Ierusalim pentru prima vizita a unui demnitar strain la noul guvern israelian. Planul lui Benjamin Netanyahu este sa inmoaie reacția Europei la controversatul sau proiect de anexare a unor parți din Cisiordania. La 1 iulie, ziua in care…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a declarat luni ca nu intentioneaza sa il puna sub acuzare pe fostul presedinte Barack Obama sau pe vicepresedintele acestuia, Joe Biden, pentru rolul lor la inceputul anchetei ruse, ceea ce l-a "surprins" pe Donald Trump, noteaza AFP preluat de agerpres.Vezi…

- ''Este timpul'' sa anexam parti din Cisiordania, a declarat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu in fata parlamentului reunit pentru un vot de incredere in guvernul de uniune nationala cu formatiunea lui Benny Gantz, potrivit France Presse. "Iata adevarul: aceste…

- Ambasadorul SUA in Israel nu a fost prezent miercuri la sosirea secretarului de stat american Mike Pompeo in aceasta tara din Orientul Mijlociu, in conditiile in care el se simtea rau si a fost sfatuit sa stea departe, a informat Departamentul de Stat american, potrivit Reuters. Avionul in care se afla…

- Cercetatorii din Israel au izolat intr-un laborator de cercetari biologice un anticorp ce detine un rol cheie in lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat luni ministrul Apararii, care considera ca aceasta reusita reprezinta o descoperire importanta in cadrul eforturilor depuse in vederea dezvoltarii…