Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid a anuntat miercuri, in timpul inaugurarii primului consulat al statului evreu la Dubai in contextul unei vizite inedite in aceasta tara din Golf, ca noi acorduri de cooperare vor fi semnate in curand intre Israel si Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP.…

- Aliantele in lumea araba a Orientului Mijlociu vin si pleaca, aproape toate fiind determinate de competitiile regionale si de interventiile Marilor Puteri, scria Neil Quilliam. Dupa ce relatiile diplomatice dintre Arabia Saudita si Iran au fost suspendate, acum cinci ani, Israelul a fost recunoscut…

- Un veteran al Mossad, despre care media israeliene afirma ca este specializat in recrutarea de agenti impotriva Iranului si a Hezbollahului libanez, a fost numit luni la conducerea serviciului israelian de informatii externe, transmit Reuters si AFP. David Barnea, in varsta de 56 de ani, in prezent…

- Fortele saudite au distrus marti o ambarcatiune incarcata cu explozibili in largul portului Yanbu, aproape 870 km vest de Riad pe coasta Marii Rosii, potrivit Ministerului Apararii saudit, citat de France Presse. Incidentul intervine in timp ce luptele s-au intensificat in Yemen intre fortele guvernamentale…

- Teheranul considera ca Israelul este vinovat pentru incidentul produs duminica la centrala de imbogatire a uraniului de la Natanz (centrul Iranului), a anuntat luni ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, care a promis razbunare, transmite Reuters. Autoritatile iraniene au descris…

- Teheranul considera ca Israelul este vinovat pentru incidentul produs duminica la centrala de imbogatire a uraniului de la Natanz (centrul Iranului), a anuntat luni ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, care a promis razbunare, transmite Reuters. Autoritatile iraniene au descris incidentul…

- Un atac cibernetic al serviciului de informatii israelian Mosad ar fi provocat intreruperea cu energie electrica care a avut loc duminica la instalatia nucleara iraniana din Natanz, potrivit presei israeliene – transmite EFE. Posturile de televiziune israeliene 11 si 13 au raportat ca, potrivit unor…

- Incident tulburator in Arad, unde un barbat si-a atacat sotia cu un cutit, dupa care mustrat de constiita s-a aruncat pe fereastra de la etajul 4, al blocului in care locuia. Omul a murit pe loc. Incidentul a avut loc in cartierul Aurel Vlaicu. Daca pentru barbat nu s-a mai putut face nimic, femeia…