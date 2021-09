Un tribunal israelian din Ierusalim a ordonat organizatiei islamiste palestiniene Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, sa plateasca despagubiri de milioane pentru uciderea unor adolescenti israelieni in 2014, relateaza marti DPA. Curtea districtuala a constatat ca membri ai Hamas sunt responsabili pentru uciderea a trei persoane in Cisiordania in 2014. Un purtator de cuvant a confirmat marti decizia, pronuntata luna trecuta. Potrivit deciziei, Hamas trebuie sa plateasca echivalentul a 11,84 milioane de dolari familiilor victimelor. Uciderea celor trei adolescenti a declansat o spirala de violenta…