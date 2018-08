Tribunalul districtual de la Ierusalim a declarat legala o colonie israeliana infiintata pe terenuri private apartinandu-le unor palestinieni in Cisiordania ocupata, transmite AFP, citand surse judiciare. Este vorba despre colonia Mitzpeh Kramim, in apropiere de Ramallah, infiintata la sfarsitul anilor 1990 pe terenuri apartinandu-le unor palestinieni detinatori de titluri de proprietate recunoscute de autoritatile israeliene. In urma recursului acestor palestinieni, care reclamau plecarea colonistilor de pe pamanturile lor, tribunalul districtual din Ierusalim a decis marti ca aceasta colonie…