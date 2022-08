Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a estimat marti ca Statele Unite sunt direct implicate in conflictul din Ucraina, intrucat informatiile despre amplasarea trupelor ruse obtinute de SUA prin mijloacele de spionaj militar sunt transmise armatei ucrainene si de asemenea SUA valideaza si coordoneaza atacurile ucrainene asupra acestor…

- Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepresedinte al Consiliului Securitatii, a publicat pe contul sau din Telegram o harta a Europei, unde cea mai mare parte a Ucrainei apartine altor state, relateaza joi publicatia rusa Vedomosti. In postarea sa, Medvedev sustine ca ar exista analisti…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, spune ca țara sa are nevoie de mai multe arme in razboiul cu Rusia și cerut Occidentului un numar mai mare de sisteme de artilerie de precizie, relateaza AFP, citata de Agerpres . Referindu-se la sistemele de artilerie HIMARS, cu raza de acțiune de…

- Oficiali din Rusia, Ucraina, Turcia si din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite se vor intalni „cel mai probabil” saptamana aceasta pentru a discuta reluarea exporturilor de cereale ale Ucrainei din Marea Neagra, a declarat, luni, ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, relateaza The Guardian.

- Ministrul leton al Apararii, Artis Pabriks, a anuntat marti reintroducerea serviciului militar obligatoriu, in contextul tensiunilor in crestere cu Rusia si al razboiului din Ucraina: "Actualul sistem militar al Letoniei si-a atins limitele. In acelasi timp, nu avem niciun motiv sa credem ca Rusia isi…

- Ministrul polonez de externe Zbigniew Rau considera ca actuala criza de securitate a aratat ca Europa este incapabila sa se apere fara ajutorul Statelor Unite și ca membrii NATO din regiune ar trebui sa-și asume mai multa responsabilitate pentru propria lor protecție, informeaza AP . „Polonia vede implicarea…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca Turcia incearca sa ajute la luarea masurilor de consolidare a increderii intre Rusia si Ucraina, facilitarea ieșirii navelor care transporta cereale din zona de razboi si inlaturarea minelor plasate in mare de Ucraina in regiunea orașului…

- Ucraina a dat asigurari Statelor Unite ca nu va utiliza noile sisteme avansate de rachete promise de Washington pentru a viza tinte de pe teritorul rusesc, a declarat miercuri secretarul de stat al SUA Antony Blinken, citat de CNN . ”Rusia ataca Ucraina, nu invers. Pentru a fi clar, cel mai bun mod…