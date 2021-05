Israel: Tiruri de artilerie după lansarea unor rachete din Liban Mai multe rachete au fost trase luni seara din sudul Libanului in directia Israelului care a raspuns cu tiruri de artilerie, au facut cunoscut surse militare din cele doua tari vecine, noteaza AFP.



"Au fost sase tentative de tiruri de rachete dinspre Liban si (acestea) nu au aterizat pe teritoriul nostru", a indicat armata israeliana, adaugand ca a tras "spre punctul de lansare" a proiectilelor ca represalii.



La Beirut, o sursa militara libaneza a declarat pentru AFP ca "trei rachete de tip Grad au fost trase din sectorul +fermelor Chebaa+", o zona disputata la frontiera… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei rachete au fost trase vineri seara din Siria in directia Israelului, primele de la debutul escaladarii violentelor intre armata israeliana si Hamasul palestinian, potrivit unei surse militare de la Ierusalim, noteaza AFP. O racheta a cazut pe teritoriul sirian, iar celelalte doua…

- Trei rachete au fost lansate joi din sudul Libanului înspre Israel, a informat o sursa militara libaneza pentru AFP.Armata israeliana a confirmat tirurile, dar a precizat ca rachetele au cazut în Marea Mediterana.Potrivit unor surse militare și de securitate libaneze, proiectilele…

- Trei rachete au fost lansate joi din sudul Libanului spre Israel, a indicat o sursa militara libaneza, noteaza AFP. Armata israeliana a confirmat tirurile, dar a subliniat ca rachetele au cazut in Marea Mediterana. Potrivit unor surse militare si de securitate libaneze, proiectilele…

- Noi lovituri aeriene ale Israelului au vizat pozitii detinute de Hamas in Gaza. Iar militantii palestinieni au raspuns din nou cu tiruri de rachete indreptate spre Tel Aviv si sudul Israelului.

- Militanții Hamas au lansat zeci de rachete asupra Israelului dupa ce atacurile aeriene israeliene au ucis mai mulți lideri și au distrus o cladire cu mai multe etaje in Gaza. Potrivit rapoartelor, mai multe locații din sudul Israelului au fost lovite, iar un copil a fost omorat in Sderot, scrie BBC.

- Tensiunile dintre israelieni și palestinieni s-au intensificat și mai mult, in condițiile in care militanții palestinieni din Gaza au tras sute de rachete in Israel, care a raspuns cu atacuri aeriene asupra enclavei, pe masura ce tulburarile s-au raspandit in orașe, relateaza CNN.

- Ministrul israelian al apararii Benny Gantz a cerut incetarea violentei, dupa zile de tiruri de rachete trase incontinuu din Fasia Gaza, relateaza luni DPA. In timpul unei discutii cu emisarul special al ONU Tor Wennesland, ministrul "a exprimat urgenta incetarii imediate a violentei din Gaza…

- Israelul a dezvaluit miercuri noua versiune a scutului sau antiracheta 'Iron Dome', desfasurat la frontierele teritoriului palestinian din Gaza, ale Libanului si ale Siriei si care poate acum intercepta "simultan" rachete si drone, relateaza AFP. Aflat in functiune de peste zece ani, scutul…