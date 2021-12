Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiile militare cu trupe din alte țari ar putea ajuta IDF (Israel Defense Forces) sa fie gata sa lupte ca parte a unei coaliții militare in viitor, a spus colonelul Aviran Lerer. Armata israeliana continua sa-și dezvolte capacitatea de a conduce o lovitura militara impotriva programului…

- Statele Unite iși vor intari desfașurarea militara impotriva Chinei și Rusiei, incercand in același timp sa mențina o descurajare eficienta impotriva Iranului și a gruparilor jihadiste din Orientul Mijlociu, a declarat o responsabila de rang inalt al Pentagonului. „In prezent studiem (…) inițiative…

- Statele Unite isi vor intensifica desfasurarea militara in fata Chinei si Rusiei, incercand in acelasi timp sa mentina o descurajare eficienta impotriva Iranului si a gruparilor jihadiste din Orientul Mijlociu, a declarat luni o responsabila cu rang inalt din cadrul Pentagonului, noteaza AFP.…

- Uniunea Europeana si-a exprimat vineri ingrijorarea cu privire la miscarile de trupe ruse in apropierea granitei cu Ucraina, in legatura cu care Washington a cerut la randul sau explicatii Moscovei, informeaza AFP. 'Continuam sa supraveghem situatia si informatiile pe care le-am cules pana…

- Multimi uriase de oameni au marsaluit joi in capitala sudaneza Khartoum si in alte orase in ample manifestatii impotriva regimului militar, relateaza Reuters si AFP. Armata imparte puterea cu civilii in cadrul unei autoritati de tranzitie, dupa indepartarea de la putere a presedintelui Omar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca s-a vaccinat, miercuri, cu a treia doza de vaccin anti-COVID, alaturi de liderul social democrat imunizandu-se si secretarul general al partidului, Paul Stanescu, si alti membri ai PSD.

- Israelul „isi rezerva dreptul” de a recurge la forta impotriva Iranului pentru a-l impiedica sa se doteze cu arma nucleara, a avertizat miercuri seful diplomatiei israeliene, Yair Lapid, intr-o conferinta de presa la Washington, alaturi de secretarul de stat american Antony Blinken. Și Statele Unite…

- Premierul israelian, Naftali Bennett, a declarat, luni, ca Iranul a incalcat toate „liniile roșii” in ce privește programul sau nuclear și a spus ca Israelul nu va permite Teheranului sa obțina arma atomica, relateaza Reuters.