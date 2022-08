Premierul israelian Yair Lapid a facut o rara aluzie la arsenalul de arme nucleare al țarii, in condițiile in care statul evreu este suspectat pe scara larga ca deține astfel de arme. Exprimandu-se la un eveniment care a marcat schimbarea conducerii Comisiei pentru Energie Atomica a țarii, Lapid s-a referit la capacitațile defensive și ofensive […] The post Israel și arma nucleara. Premierului i-a scapat porumbelul din gura / „Aceste capacitați ne țin in viața” first appeared on Ziarul National .