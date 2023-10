Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile aeriene israeliene au vizat tunelurile Hamas și alte ținte. ”Israelul iși va incepe razbunarea in aceasta seara”, a spus un consilier al premierului Netanyahu. Locuitorii orașului Gaza au fost avertizați de armata israeliana sa se deplaseze spre sud.

- Armata israeliana a efectuat vineri seara bombardamente de o intensitate „fara precedent” de la inceputul razboiului in nordul Fasiei Gaza si in special asupra orasului Gaza, potrivit imaginilor transmise de AFP si gruparii islamiste palestiniene care controleaza Fasia. In paralel, comunicatiile si…

- Frontiera Rafah dintre Fasia Gaza si Egipt se va deschide sambata, la ora 10.00, a anunțat Ambasada SUA in Israel, precizand insa ca nu se stie cat timp va fi deschisa granita pentru ca cetatenii straini sa paraseasca Gaza. Ambasada a avertizat ca se așteapta „la un mediu potențial haotic”. La granița,…

- Egiptul și Israelul vor permite intrarea ajutoarelor umanitare in sudul Fașiei Gaza. Decizia a fost luata in urma vizitei presedintelui american, Joe Biden, in Israel. Biden a subliniat ca aceste ajutoare nu sunt pentru teroriștii Hamas.

- Sderot a ramas un oraș-fantoma, dupa bombardamentele Hamas: Coloniștii au fugit la hoteluri din centrul IsraeluluiPeste 90% dintre coloniștii Sderot au fugit la hoteluri din regiunea centrala de teama raidurilor continue ale membrilor Brigazilor Qassam, anunța ziarul israelian Yedioth Ahronoth.…

- Bombardamentele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a lansat trei atacuri asupra Fasiei Gaza, dupa violentele izbucnite in timpul unui protest la granita in timpul caruia 28 de palestinieni au fost raniti de tiruri israeliene, potrivit unor surse palestiniene din domeniul sanitar, transmite AFP, citat de news.ro.Aceste…