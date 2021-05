Stiri pe aceeasi tema

- ​Mișcarea islamista Hamas a declarat joi ca a lansat o ”racheta uriașa” cu o autonomie de 250 de kilometri lovind doilea aeroport al Israelului și a cerut companiilor aeriene sa „suspende” toate zborurile catre statul evreu, potrivit AFP.În ultimele ore, zborurile…

- Ministrul apararii al Israelului, Benny Gantz, a ordonat joi o "întarire masiva" a fortelor de securitate în orasele mixte israeliene, unde convietuiesc evrei si arabi, pentru a combate violentele din ultimele zile, informeaza AFP și Agerpres."Suntem într-o situatie…

- O decizie finala nu a fost luata, dar un purtator de cuvant al armatei israeliene a anunțat joi ca toate opțiunile militare sunt acum luate in calcul, iar planurile unei invazii terestre vor ajunge pe masa decidenților politici, scrie Jerusalem Post . Planurile necesare pentru o posibila invazie terestra…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a transmis sprijinul sau ferm pentru securitatea Israelului și pentru „dreptul Israelului de a se apara”, dupa raidurile și violențele din ultimele zile in care au fost uciși oameni in Israel și in Fașia Gaza, in cadrul unei convorbiri pe care a avut-o…

- Israelul este angajat pe doua fronturi, intensificand raidurile aeriene impotriva militantilor islamisti ai Hamas din Fasia Gaza si combatand revoltele din orasele sale cu populatie mixta, iudeo-araba, transmite joi AFP. La scurt timp dupa miezul noptii de miercuri spre joi, alarmele s-au activat in…

- Reprezentantul aripii militante a mișcarii Hamas in Fașia Gaza, Abu Ubaydah, a chemat la o revolta, informeaza agenția Interfax. „Brigazile al-Qassam (brigazile Isaddin al-Qassam - aripa de lupta din Hamas) sunt deja aproape de tine, iși deseneaza o harta a patriei lor cu rachetele lor și…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene, informeaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Sute de raniți și zeci…

