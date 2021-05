Israel scapă de Covid dar dă peste ce-i mai rău Poliția din Israel nu a reușit sa controleze violențele din Ierusalim –cele mai grave din ultimii patru ani – iar leadership-ul politic al țarii este de negasit. Vineri au izbucnit ciocniri violente intre palestinieni și poliția israeliana in Ierusalimul de Est, soldate cu sute de raniți. Violențele care au fost reinnoite sambata, au fost condamnate […] The post Israel scapa de Covid dar da peste ce-i mai rau first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

