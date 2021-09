Israel: Şase palestinieni au evadat dintr-o închisoare de maximă securitate Sase palestinieni au evadat dintr-o închisoare israeliana de maxima securitate, a anuntat politia, în timp ce media israeliene i-au identificat ca membri ai unor grupari militante, informeaza Reuters și Agerpres. Potrivit presei israeliene, cinci dintre detinutii palestinieni apartineau miscarii Jihadul Islamic si unul era comandantul unui grup armat afiliat principalului partid Fatah.



Cei sase erau colegi de celula si au fugit printr-un tunel din închisoarea Gilboa din nordul Israelului.



"Noaptea trecuta, am primit o serie de relatari despre figuri suspecte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

