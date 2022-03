Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, pe site-ul oficial, ca in urma testarii PCR, 4 jucatori ai echipei nationale au fost depistati pozitivi, impreuna cu un membru al staff-ului. La testarile PCR premergatoare intrarii in cantonament, toate rezultatele au fost negative. Astfel, Razvan Marin, Alexandru…

- Selectionerul Edward Iordanescu debuteaza, azi, pe banca tehnica a echipei nationale a Romaniei, care va intalni, de la ora 20.15, echipa Greciei, intr-un meci amical. Edi Iordanescu a fost numit in functie la 25 ianuarie, inlocuindu-l pe Mirel Radoi. Contractul sau se intinde pe durata urmatoarelor…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal, Edward Iordanescu, a convocat 26 de jucatori pentru meciurile amicale pe care Romania le va sustine luna aceasta cu Grecia si Israel, potrivit site-ului FRF.

- Formatia argeseana, pregatita de Andrei Prepelita a reusit, ieri, sa invinga cu scorul de 1-0 pe Litoral formatia lui Gica Hagi, Farul Constanta, in etapa a XXVII-a a Ligii I. Golul victoriei a fost marcat in min. 89 de catre Iasmin Latovlevici, la vinclu dintr-o lovitura libera de la 20 m, acordata…

- De la preluarea mandatului de catre președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, protecția animalelor a devenit un fapt. ”Am reușit, in urma tuturor proiectelor demarate de noi, sa gasim familii pentru 226 de caini. Vorbim de caini salvați de noi de pe strazi și adapostiți la sediul Consiliului…