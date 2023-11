Stiri pe aceeasi tema

- Romania a reușit sa se califice la turneul care urmeaza sa fie gazduit de Germania, dupa ce a caștigat meciul cu Israel, cu 2-1. De la jucatorii selecționatei țarii noastre, pana la staff sau conducerea Federației Romane de Fotbal, cu toții s-au bucurat de victorie.

- Gazeta va prezinta ce faceau in 2016 fotbaliștii din actualul lot al Romaniei, cand prima reprezentativa participa la precedentul turneu final, Campionatul European din Franța. Echipa naționala a Romaniei a invins-o pe Israel, scor 2-1, și s-a calificat astfel la Euro 2024, turneu final care va avea…

- Meciul s-a jucat in Ungaria, iar Romania și-a asigurat calificarea la turneul final din Germania, dupa o pauza de opt ani. Chiar daca Israel a deschis rapid scorul, Romania a controlat meciul și a egalat prin Pușcaș, pentru ca in a doua repriza Ianis Hagi sa macheze golul decisiv.Romania obține calificarea…

- Romania este la un punct de calificare dupa opt ani la un turneu final. Tricolorii au nevoie de un egal in meciul de diseara cu Israel pentru a se califica la Euro 2024, care se va disputa in Germania.

- Mihai Stoichița (69 de ani), directorul comisiei tehnice din cadrul FRF, a vorbit despre șansele naționalei Romaniei de a se califica la Campionatul European din 2024, din Germania. In octombrie, Romania a remizat cu Belarus, la Budapesta, scor 0-0, și a invins Andorra la București, 4-0. Prima reprezentativa…

- Fostul selecționer al echipei naționale a Romaniei, Victor Pițurca (67 de ani), a analizat șansele primei reprezentative de a se califica la Campionatul European din 2024, din Germania. Romania face parte din grupa I a preliminariilor EURO 2024, alaturi de Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra „Tricolorii…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a obtinut o victorie istorica, luni, la Tel Aviv, cu campioana olimpica Franta, scor 3-1, in ultimul meci din grupa D a Campionatului European. Tricolorii obtin astfel calificarea in optimile de finala.Scorul pe seturi a fost 25-23, 16-25, 25-18, 25-21, conform…

- Romania a pierdut miercuri in fața Portugaliei cu 0-3 (19-25, 18-25, 23-25) in primul meci pe care l-a disputat la Campionatul European. Romania a revenit la Campionatul European dupa o pauza de doi ani și a debutat miercuri in Grupa D la Tel Aviv in compania Portugaliei. Turneul final continental…