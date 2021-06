Israel: Reluarea livrărilor de combustibil către Fâşia Gaza Israelul a anuntat duminica reluarea livrarii de combustibil catre enclava palestiniana Gaza pentru productia de energie electrica, o miscare menita sa reduca in continuare controlul impus in timpul razboiului din mai dintre statul evreu si Hamas, noteaza AFP. "Cu incepere de luni, transferul de combustibil catre centrala electrica din Fasia Gaza va fi permisa prin terminalul Kerem Shalom", singurul punct de tranzit pentru marfuri intre acest teritoriu palestinian sub blocada si Israel, a indicat intr-un comunicat COGAT, organismul israelian responsabil pentru operatiunile civile din teritoriile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

