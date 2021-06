Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a bombardat Gaza cu atacuri aeriene, iar militantii palestinieni au reluat tirurile cu rachete, marti, dupa o pauza scurta pe timpul noptii, timp în care Natiunile Unite au trimis un mic convoi în enclava unde 52.000 de oameni au fost dislocati din locuintele lor, relateaza News.ro…

- Autoritatile israeliene au deschis punctul de trecere Kerem Shalom, pentru ca ajutoare umanitare sa poata intra in Fasia Gaza, o decizie salutata de catre ONU, relateaza AFP. ”Salutam deschiderea de catre autoritatile israeliene a punctului de trecere Kerem Shalom unor ajutoare umanitare indispensabile,…

- Cinci case din Fasia Gaza au fost distruse in cursul noptii de sambata spre duminica in cursul luptelor dintre armata israeliana si militantii Hamas, relateaza dpa, citand martori oculari. Exista temeri ca multi oameni au murit sau sunt prinsi sub daramaturi, noteaza agentia de stiri germana. Ministerul…

- Poliția a impus carantina de noapte incepand cu ora 20:00 in orașul Lod, localitate aflata la circa 15 kilometri sud-est de Tel Aviv, dupa ultimele confruntari violente dintre israelieni și palestinieni, informeaza Associated Press. Restricțiilese aplica atat persoanelor care vin in oraș cat șilocuitorilor,…

- Autoritatile israeliene au anuntat, miercuri, uciderea a 16 lideri ai grupurilor islamiste din Fasia Gaza, astfel ca bilantul raidurilor aeriene efectuate pe teritoriul palestinian a ajuns la 53 de morti. Potrivit Serviciului israelian pentru Securitate Interna (Shin Bet), sase lideri ai miscarii…

- Autoritațile israeliene au suspendat marți seara zborurile catre Aeroportul Internațional Ben-Gurion din Tel Aviv din cauza rachetelor lansate din Fâșia Gaza de islamiștii Hamas catre metropola israeliana, potrivit AFP."În timpul tirurilor masive (...), zborurile au fost oprite…

- O cladire cu zece etaje aflata in centrul orasului Gaza, in care se aflau birouri ale unor oficiali ai Hamas, a fost complet distrusa marti seara in urma unei lovituri aeriene israeliene, relateaza AFP. Cladirea, situata la malul marii, s-a prabusit dupa ce a fost vizata de un atac aerian,…

- O cladire cu zece etaje aflata in centrul orasului Gaza, in care se aflau birouri ale unor oficiali ai Hamas, a fost complet distrusa marti seara in urma unei lovituri aeriene israeliene, relateaza AFP. Cladirea, situata la malul marii, s-a prabusit dupa ce a fost vizata de un atac aerian,…