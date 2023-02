Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul suedez al Justitiei, Gunnar Strommer, a anuntat joi ca guvernul de la Stockholm va promova o noua lege privind combaterea terorismului, dupa ce Turcia a blocat primirea Suediei in NATO, informeaza Reuters.

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a pledat luni pentru infiintarea unui tribunal special care sa-i urmareasca pe liderii rusi in justitie ca urmare a invaziei in Ucraina, in timp ce Moscova se confrunta cu noi acuzatii de crime de razboi dupa o lovitura la Dnipro, oras in estul Ucrainei,…

- Sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corina Corbu, a declarat joi ca discutiile despre o reforma a pensiilor speciale a generat in sistemul judiciar o „emotie colectiva”, care a dus la plecarea multor magistrati cu experienta, subliniind ca aceasta chestiune trebuie abordata „cu maxima responsabilitate”,…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Dmitri Medvedev, fost premier și președintele al țarii, intr-o noua funcție – cea de prim-vicepreședinte al Comisiei Militar-Industriale, potrivit unui decret publicat de guvern, informeaza CNN . Decretul semnat de Putin prevede modificari la nivelul Comisiei…

- Ministrul interimar al energiei din Bulgaria se afla vineri la Istanbul pentru discuții care spera sa duca la un acord in aceasta luna privind accesul pe termen lung la terminalele de gaz natural lichefiat (GNL) din Turcia și tranzitul gazului pana la granița sa, noteaza Reuters. Fii la curent…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anunțat ca in Polonia se va menține TVA zero la alimente in primul semestru 2023, cu scopul de a reconfigura masurile anti-inflaționiste inaintea alegerilor de anul viitor, transmite Reuters. Bruxelles-ul a permis pastrarea TVA zero la alimente. „Incercam… cand…

- Franta are in plan sa negocieze unele scutiri de la taxele si limitele impuse de legea americana antiinflatie, dar Europa trebuie sa actioneze pentru a proteja interesele economice ale blocului, a declarat duminica ministrul de Finante Bruno Le Maire, transmite Reuters.

- Ministrul japonez al justitiei si-a prezentat vineri demisia, gest prin care devine al doilea ministru care pleaca in mai putin de o luna din cabinetul condus de premierul Fumio Kishida, aflat in puternica scadere de popularitate, relateaza Reuters si Kyodo.