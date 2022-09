Stiri pe aceeasi tema

- Obuze au cazut peste un oras din apropierea celei mai mari uzine nucleare din Europa, iar rachete rusesti au lovit duminica in apropierea portului Odesa de la Marea Neagra, in timp ce Ucraina a avertizat cu privire la posibilitatea unor atacuri mai grave din partea Rusiei, in conditiile in care razboiul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca nu a apucat sa se vada personal cu Kelemen Hunor, presedintele UDMR, pentru a discuta despre derapajele avute de premierul Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tusnad. Mai mult, posibilitatea iesirii UDMR de la guvernare ar putea fi o tema de discutie la sedinta Coalitiei,…

- „Din doua una, dati-mi voie: ori sa se revizuiasca, primesc! Dar sa nu se schimbe nimica; ori sa nu se revizuiasca, primesc! dar atunci sa se schimbe pe ici pe colo, si anume in punctele… esentiale”, spun intr-un mesaj transmis catre Edupedu.ro, profesorii din cadrul palatelor și cluburilor copiilor…

- Consilierul medical șef al Casei Albe, dr. Anthony Fauci, a recunoscut ca vaccinurile COVID-19 nu protejeaza "prea bine" impotriva infecțiilor, marți, la emisiunea "Lumea ta" de la postul american Fox News. El a vorbit despre eficiența vaccinurilor COVID. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cat de probabil este ca Belarus sa intre in razboi alaturi de Rusia, impotriva Ucrainei și a puterilor occidentale? Daca in urma cu cateva luni probabilitatea tindea spre zero, astazi aceasta ipoteza nu poate fi deloc exclusa, potrivit Inside Over. Nu in ultimul rand pentru ca temperatura crește, cu…

- Siria a decis miercuri, 29 iunie, sa recunoasca independenta republicilor populare Donetk si Lugansk, potrivit reprezentantul Ministerului sirian de Externe, citat de sana.sy. Conform sursei citate, "se vor stabili contacte cu fiecare dintre cele doua tari pentru a conveni asupra unui cadru pentru consolidarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca productia agricola din Romania este meteo-dependenta, astfel ca este nevoie de investitii in sisteme de irigatii. Ciuca a precizat ca nu avem probleme legate de o eventuala criza alimentara.

- Nici in pușcarie nu renunța la minciuni! Elena Udrea a declarat, imediat dupa ce instanta bulgara a decis sa o extradeze in Romania pentru a ispasi o condamnare de 6 ani inchisoare in dosarul "Gala Bute", ca "se pare ca nu exista justitie" pentru ea in Romania sau Bulgaria. Fii la curent cu…