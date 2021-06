Autoritațile sanitare din Israel și-au exprimat ingrijorarea, marti, intr-o conferința dupa ce s-au constat mai multe cazuri de inflamație cardiaca la tineri, in special barbați, aparuta dupa vaccinarea cu serul Pfizer. Ministerul Sanatații a declarat ca reacția este probabil legat de vaccinarea lor, informeaza Reuters. In Israel, in ultimele 5 luni au fost raportate 275 […] The post Israel raporteaza sute de cazuri de inflamatie cardiaca la tineri dupa vaccinarea cu Pfizer. Compania a reacționat imediat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…