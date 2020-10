Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a raspuns cu fermitate sambata la noile atacuri ale omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan si l-a rechemat in tara pe ambasadorul Frantei la Ankara, un eveniment in premiera in istoria relatiilor turco-franceze, informeaza AFP. Totodata, sambata,…

- Popularitatea presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, este stabila, la nivelul de 38%, in timp ce a premierului Jean Castex este in scadere, conform unui sondaj de opinie realizat de Institutul Ifop pentru publicatia Journal du Dimanche, potrivit Mediafax.Potrivit sondajului, Emmanuel Macron…

- Turcia a denuntat joi declaratiile "arogante" ale presedintelui francez Emmanuel Macron, care a criticat actiunile Ankarei in estul Mediteranei, si l-a acuzat pe liderul francez ca "pune in pericol" interesele Europei, informeaza AFP. "Presedintele francez Emmanuel Macron a facut inca o data declaratii…

- Marti, în cea de-a doua vizita la Beirut în mai putin de o luna, presedintele francez Emmanuel Macron i-a avertizat pe politicienii libanezi ca risca sanctiuni daca nu îsi vor reorienta tara în urmatorul trimestru, informeaza agenția Reuters citata de Agerpres.Macron…

- Dupa Marsilia la mijlocul lui august si Paris de vineri, masca va deveni obligatorie in marele oras din estul Frantei, Strasbourg, au anuntat autoritatile.Masura, care ii vizeaza pe cei cu varste peste 11 ani, va intra in vigoare de sambata dimineata "pana cel putin pe 30 septembrie" la…

- O suma de 252,7 milioane de euro va fi mobilizata de comunitatea internaționala pentru a ajuta la recuperarea Libanului in urma dezastrului provocat de explozia din portul Beirut, informeaza Agerpres. Banii ar urma sa fie distribuiți direct populației. Uniunea Europeana s-a angajat sa contribuie cu…

- Primul sef de stat care a vizitat Beirutul la doua zile de la exploziile devastatoare care au indoliat Libanul a fost presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Acesta a fost primit ca un salvator de multimile de oameni adunate, ce si-au exprimat indignarea fata de autoritatilor tarii lor, in timp ce liderul…