Israel, prin ochii unui ghid fascinat de descoperiri

Stiri pe aceeasi tema

- Sweetie sau ”oroblanco” este cea mai noua specie de citrice care a cucerit rapid consumatorii, dupa ce a fost obținut in laborator din incrucișarea unui pomelo cu un grepfruit alb. Fructul este un pic mai mare decat un grepfruit, dar are un gust mai dulce și mai parfumat. Sweetie a fost conceput drept…

- Selectionatele de juniori ale Romaniei si-au aflat adversarele din viitoarele campanii de calificare la Campionatul European Under-17, respectiv Under-19, in urma tragerilor la sorti efectuate astazi. La Under-17, Romania, aflata in urna a treia valorica, va fi in grupa cu Germania, Rusia si San Marino…

- La mai multe secții de votare din Belgia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Romania, Federația Rusa, Portugalia, Spania, Regatul Țarilor de Jos, Turcia, Marea Britanie și Israel se inregistreaza aglomerații. Potrivit Ministerului de Externe, cea mai activa secție de vot este din Montreuil, Republica…

- ” Romania moare sub ochii nostri Eliminati masura de inchidere a pietelor agroalimentare Este momentul sa oprim actiunile criminale ale Presedintelui Iohannis si Guvernului sau, Guvernul Orban Dupa un an in care agricultura a fost unul dintre cele mai lovite sectoare ale economiei prin existența unei…

- Dupa o vizita oficiala de doua zile in Israel, premierul Ludovic Orban a revenit in țara și a convocat o ședința de urgența la Palatul Victoria.Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, și Raed Rafat, șeful DSU, au fost convocați de premier in ziua in care Romania a raportat aproape 9.000…

- Peste 3,6 milioane de cetateni, reprezentand circa doua treimi din populatia Slovaciei, au participat weekend-ul trecut la programul national de testare gratuita pentru COVID-19 a intregii populatii. Este primul de acest fel desfasurat de o tara de la inceputul actualei pandemii. Daniel Funeriu,…

- Premierul Ludovic Orban nu va da curs invitației Federației Naționale Sindicale Ambulanța deoarece maine va pleca intr-o vizita oficiala in Israel.„Voi pleca in vizita oficiala in Israel. (...) Obiectivul este aprofundarea relațiilor dintre statul Israel și Romania, identificarea de noi cai…

- Rata de incidența a infectarii cu coronavirus cumulata la suta de mii de locuitori este 275 in Romania, potrivit informațiilor care reflecta situația din ultimele 14 zile. Comparativ cu alte țari, aceasta rata este mai mare decat in Italia, Bulgaria sau Israel, potrivit cifrelor oficiale actualizate…