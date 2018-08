Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost, din nou, audiat vineri la Ierusalim de catre politie intr-una din anchetele ce il vizeaza pentru presupusa coruptie, dosare care ii ameninta guvernarea, potrivit media israeliene citate de AFP. Anchetatorii au sosit dimineata la resedinta premierului pentru…

- Secția pentru Judecatori a CSM a decis, miercuri, inaintarea catre președintele Romaniei a propunerii numirii magistratului Corina Corbu in funcția de președinte a Secției Contencios Administrativ a instanței...

- Corina Alina Corbu, judecatoarea recent achitata de catre judecatorii de la Curtea Suprema intr-un dosar de coruptie, a fost propusa miercuri de magistratii de la Sectia pentru judecatori a CSM sa ocupe functia de presedinte a Sectie de Contencios Administrativ de la ICCJ.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, investigat in trei cazuri de coruptie, a fost audiat din nou de politie, marti, cu privire la afacerile sale cu cea mai mare companie de telecomunicatii din Israel, scrie Reuters. Este pentru a treia oara cand premierul este chestionat in acest dosar.

- O tanara din Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus un autovehicul cu remorca, fara a avea permis corespunzator. A fost oprita de Politie, pe DN1, la Miercurea Sibiului. Potrivit IPJ Sibiu, in 13 iunie, in jurul orei 14.00, pe DN 1, in localitatea Miercurea Sibiului, polițiștii au efectuat un…

- Premierul israelian Beniamin Netanyahu, vizat de o serie de anchete de coruptie, a fost interogat de catre politie ca martor intr-un caz de presupusa coruptie cu privire la achizitionarea a trei submarine germane de catre Israel, in care nu este inculpat, au anuntat serviciile acestuia, informeaza…

- Dupa ultimul comincat emis de catre Procuratura Generala unde a mai aparut un tanar, Eugeniu Deliu, suspect in cazul barbatului de 30 de ani care a fost snopit in batai in fața unui club de noapte din capitala, iar dupa cateva zile a decedat, inca nu a fost gasit pentru a fi audiat de catre procurori.