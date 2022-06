Stiri pe aceeasi tema

- Pe de alta parte, fortele ruse au inceput sa-si retraga trupele din pozitiile din regiunea Zaporojie pentru refacerea unitatilor greu incercate sau pentru a intari apararea rusa in nord-vestul regiunii Herson.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua un turneu in Orientul Mijlociu, spre sfarsitul lunii iunie, urmand sa aiba vizite inclusiv in Israel si in teritoriul palestinian Cisiordania, afirma oficiali israelieni, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Parlamentul irakian a aprobat joi o lege care interzice normalizarea relațiilor cu Israelul, intr-un moment in care mai multe țari arabe au stabilit legaturi formale, noteaza Reuters . Potrivit Aljazeera , legea pentru „Incriminarea normalizarii și stabilirea relațiilor cu entitatea sionista” prevede…

- Cei mai importanți miniștri ai OPEC au ripostat la noua legislație americana(NOPEC) menita sa reglementeze producția sa, afirmand ca astfel de eforturi ar aduce mai mult haos pe piețele energetice. Ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail Al Mazrouei, a declarat la CNBC ca OPEC este vizata…

- Președintele Volodymyr Zelensky considera ca nu exista semne de incheiere timpurie a razboiului ruso-ucrainean. Președintele sa adresat specialiștilor Institutului Regal de Afaceri Internaționale Chatham House. „Astazi este a 72-a zi a unui razboi la scara larga și nu vedem inca sfarșitul razboiului.…

- Romania devine, prin Fortele Navale Romane, membru al coalitiei maritime multinationale International Maritime Security Construct IMSC , care opereaza in Orientul Mijlociu, in zonele stramtorilor Hormuz si Bab el Mandeb, pentru a asigura siguranta navigatiei pentru navele comerciale care tranziteaza…

- Israelul va gazdui in acest weekend o reuniune fara precedent cu diplomați de top din Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Maroc și Bahrain, un semn ca se produce o realiniere a puterilor din Orientul Mijlociu, in condițiile in care israelienii și unele guverne arabe gasesc o cauza comuna nu doar in…

