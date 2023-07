Stiri pe aceeasi tema

- Israelienii au iesit din nou in strada sambata pentru a protesta impotriva reformei judiciare sustinuta de guvern, la cateva zile dupa ce premierul Benjamin Netanyahu a anuntat ca s-a renuntat la o prevedere cheie a controversatului proiect de lege, informeaza AFP.

- FOTO| Sindicatele din sanatate din ALBA și restul țarii amenința cu greva generala: Sute de persoane au protestat la București ​Sindicatele din sanatate din ALBA și restul țarii amenința cu greva generala: Sute de persoane au protestat la București Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul…

- Planul guvernului israelian de a revizui sistemul judiciar dauneaza increderii investitorilor si impinge firmele de inalta tehnologie sa se mute in strainatate, a declarat luni agentia sustinuta de stat care sprijina companiile de inalta tehnologie, transmite Reuters.

- Israelienii au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta fata de reforma justitiei dorite de guvernul lui Benjamin Netanyahu, inainte de deschiderea, luni, a sesiunii parlamentare, noteaza AFP.

- Sute de persoane au protestat in Italia pentru eliberarea unui urs care a ucis un tanar alergator.Sute de persoane au manifestat duminica pentru eliberarea unui urs brun care a ranit mortal un tanar care facea jogging in nordul Italiei, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Zeci de mii de persoane din Iran si alte tari arabe au participat la marsuri de strada pentru a marca Ziua Ierusalimului, ca semn de sustinere a cauzei palestiniene, informeaza Rador.Potrivit informatiilor, numarul participantilor a fost mai mare, din cauza sporirii actelor de violenta in conflictul…

- Francezii au manifestat, din nou, impotriva legii pensiilor, in ajunul unei decizii cruciale privind reforma. Potrivit Ministerului de Interne francez, 380.000 de persoane au participat la manifestație, in cea de-a 12-a zi de mobilizare impotriva reformei pensiilor. Potrivit Le Figaro, numarul protestatarilor…