- Premierul in funcție și liderul Knesetului au semnat un acord politic pentru formarea unui guvern național de urgența. Benjamin Netanyahu, liderul Lycud și Benny Gantz,liderul formațiunii Albastru și Alb,...

- Benjamin Netanyahu si rivalul sau Benny Gantz au anuntat luni ca au ajuns la un acord pentru a forma un guvern de coalitie, dupa trei runde de alegeri neconcludente organizate in ultimul an in Israel, informeaza NBC.

- Liderul aliantei de centru Albastru-Alb, Benny Gantz, a solicitat sambata prelungirea cu doua saptamani a termenului de formare a unui guvern de unitate nationala, termen ce expira luni, informeaza AFP si dpa. Potrivit unei declaratii a coalitiei create in urma cu un an cu obiectivul declarat…

- Alianta de centru Albastru Alb din Israel s-a dizolvat oficial duminica, dupa ce liderul sau, Benny Gantz, a luat decizia controversata de a se alatura guvernului condus de Benjamin Netanyahu, transmite dpa potrivit Agerpres. Parlamentul Israelului a aprobat iesirea din grupare a partidului Yesh…

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, a anuntat ca il va insarcina luni pe Benny Gantz, rivalul premierului Benjamin Netanyahu, sa formeze un nou guvern, dupa alegerile din luna martie, potrivit unui comunicat oficial, citat de Reuters.

- Rivalul principal al premierului Benjamin Netanyahu, Benny Gantz va fi însarcinat luni sa formeze un guvern, dupa ce a primit sprijinul majoritații deputaților, a anunțat duminica președinția, relateaza AFP. ”Mâine (luni) în jurul prânzului (10.00 GMT), președintele…

- Un prim bilanț realizat la ieșirea de la urne, dat publicitații luni seara tarziu, dadea ca sigura victoria partidului lui Benjamin Netanyahu, Likoud, in alegerile legislative, Netanyahu devansandu-l “consistent” pe principalul oponent, Benny Gantz. Pentru autorii sondajului de luni seara, rezultatul…