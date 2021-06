Stiri pe aceeasi tema

- Partidul arab israelian Raam condus de islamistul Mansour Abbas a oficializat miercuri seara sprijinul sau pentru proiectul de coalitie anti-Netanyahu, eliminand astfel unul din ultimele obstacole in calea formarii unui guvern in Israel, relateaza AFP. Mansour Abbas a "semnat acordul de coalitie…

- Liderul opozitiei israeliene, centristul Yair Lapid, a declarat luni ca mai sunt "multe obstacole" in calea formarii unui guvern de uniune care sa-l poata inlatura pe Benjamin Netanyahu, aflat la putere de peste un deceniu, informeaza AFP. "Acesta este primul nostru test, de a vedea daca putem…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, susține ca primarul USR de la Timișoara, Dominic Fritz, nu are nicio soluție pentru a rezolva problema Colterm și ii solicita acestuia demisia de onoare. ”21 de milioane de euro, amenda primita de Colterm Timișoara pentru ca nu a cumparat certificatele anti-poluare…

- Liderii AUR susțin ca nu este normal ca cei imunizați sa primeasca facilitați, iar persoanele care nu vor sau nu pot sa se vaccineze anti-Covid sa nu aiba acces in anumite spații publice. ”Cel mai flagrant este cel din ultima Hotarare de Guvern in care, din 1 iunie, in spațiile de joaca se permite accesul…

- Tensiunile sociale dintre evrei și arabi in Israel au dat o lovitura puternica, joi, eforturilor principalului rival al premierului Benjamin Netanyahu, Yair Lapid, de a forma un guvern și de a il inlocui pe actualul lider israelian, relateaza Reuters.

- PSD nu va sustine din Parlament niciun Guvern minoritar PNL, iar daca partidele din coalitie nu rezolva actuala criza singura solutie sunt alegerile anticipate. "Daca nu sunt capabili sa-si rezolve criza creata, singura solutie este intoarcerea la popor prin alegeri anticipate. PSD nu…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a informat, marti, ca ministrul Justitiei, Stelian Ion, se va consulta in zilele urmatoare cu reprezentantii fiecarui partid din coalitia guvernamentala pe tema Legilor Justitiei, astfel incat sa existe sustinere pentru acest proiect, conform Agerpres. Citește…