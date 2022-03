Israel: Parlamentul reintroduce interdicţia ca palestinienii să primească permis de şedere Israelul a reintrodus o lege controversata ce prevede ca palestinienii nu pot primi cetatenia israeliana sau un permis de sedere nici macar prin casatoria cu cetateni israelieni, transmite Noi.md cu referire la agerpres.ro. Knessetul a aprobat legea cu 45 voturi pentru si 15 impotriva. Textul invoca ratiuni de securitate, facand referire si la obiectivul de a asigura o majoritate evreiasca i Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

